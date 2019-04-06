〈北部〉竹市兒藝節同框 鄭文燦、林智堅尬漂浮單車

2019-04-06

鄭帶著130名桃市兒童來玩

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市兒童藝術節︱風的運動場昨天進入第二天，桃園市長鄭文燦帶著一百三十名桃園市孩童參加，由新竹市長林智堅陪同參觀九大遊具，兩人並共同挑戰高難度的「漂浮單車」， 一路騎到終點，現場民眾歡呼連連。

林智堅說，這是他第一次嘗試體驗漂浮單車遊具，因為距離地面有三層樓高，有點緊張，直呼「自己騎」比看別人騎困難很多，相當佩服小朋友的勇氣。

林智堅說，這就是他舉辦兒藝節的目的，希望讓孩子能勇於自我挑戰，他並感謝鄭文燦特別到新竹市為兒藝節宣傳。鄭文燦說，新竹市兒藝節真的很棒！成功激發孩子勇敢、冒險、探索，每項遊具有創意，也很安全，希望將兒藝節經驗帶回桃園。

肯定激發勇敢、冒險、探索

新竹市文化局長黃竫蕙說，今年兒藝節以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，將活動場地文創館想像成太空站，讓孩子們體驗一場精彩的太空冒險，搭配新竹味市集，邀請美食及手創業者共同參與，並規劃藝文表演、親子DIY，讓大人、小孩同樂。

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