〈南部〉七股將軍鹽灘地種電 台電將投資百億

2019-04-02

〔記者楊金城／將軍報導〕台電再生能源處將在七股、將軍區國有鹽業用地（鹽灘地）設置太陽光電廠，所需土地合計高達二百一十六公頃，投資金額超過一百億元，建置發電容量一百五十ＭW（百萬瓦），預計今年底前就要部分發電併聯，明年底前全部完工。

範圍高達216公頃 地方憂影響生態

台電在七股、將軍鹽田的太陽光電新建工程，今天將在七股中寮、將軍青鯤鯓召開兩場地方說明會，因開發範圍大、期程趕，受到地方注目。地方擔心大面積種電影響鹽埕濕地和鳥類生態，也認為種電開發的發電量大，應回饋地方。

台電再生能源處供應組公關課長邱福得說，目前電業法並無回饋地方的法源，但未來將修法。

台電︰避開國家級濕地和鹽埕地

台電再生能源處供應組組長黃明義說，今天兩場地方說明會將說明建置地面型太陽光電施工、地點，地方疑慮對環境衝擊也有說明；他說，台電提出的鹽業用地設置太陽光電專案開發計畫，之前已邀環保、生態保育團體開會，太陽光電廠的設置地點已避開國家級濕地和候鳥生態熱區的鹽埕地。

台電說，光電板也不會用溶劑、清潔劑等清洗，當地無水源，大範圍清洗又耗時耗工，利用下雨自然清洗最合適，不會有因清洗而污染周邊養殖魚塭的水源。

要設置將軍鹽田太陽光電設施的地點，在進入青鯤鯓的南廿六線北側、台六十一線以東、南廿六線的南側，七股設置地點約在七股台灣鹽博物館的北側鹽埕。財政部國產署將將軍、七股三處鹽田委託台電開發太陽光電綠能，鹽業用地並已在去年變更為特定目的事業用地。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/