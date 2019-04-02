〈北部〉為兒保盡力 花蓮家扶社工王芯婷獲獎

2019-04-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天四月二日是「社工日」，在花蓮家扶擔任社工十一年督導的王芯婷，發現許多兒虐的當事人也曾是「受傷的孩子」，她的努力奉獻獲得衛福部的「中央表揚社工人員服務績優獎」，得獎理由包括扎根社區、在兒童保護服務方案上追求創新，打造兒童保護安全網等，也獲得花蓮縣政府、社會工作師公會肯定。

王芯婷曾接觸過一位有酒癮的年輕媽媽，她因不知如何照顧四名孩子，四名小孩後來都受保護安置。她說，透過家庭史、生命史發現，這名失職的媽媽過去也是受傷的孩子，當時她寫下一張A4紙，告訴這位媽媽要怎麼帶孩子，如果都有做到，社工就會評估讓孩子返家。

王芯婷認為，社工，就像是個案人生劇本中途進場的觀眾，給弱勢家庭力量、資源、生命的選擇權，用陪伴，協助他們改寫生命故事，就能在下一代孩子身上找到無限希望。她說，從個案工作中發現，許多不懂親職教養的大人，都曾經是受傷的孩子，才會把原生家庭的痛與負面經驗帶到下一代。

王芯婷說，她的夢想是在花蓮成立一個兒童中心，透過繪本、遊戲及親子活動來陪伴孩子，協助家長在親職教養上得到支持。

王芯婷說，後來她逐步完成心中小小夢想，不僅參與花蓮家扶的行動式遊戲圖書館，與團隊共同打造「花蓮縣兒童福利服務暨托育資源中心」，成為花蓮第一座親子館，提供零到十二歲兒童及家庭的親子共玩活動空間、辦理親子成長課程，為社區的家庭提供育兒、親職諮詢及兒童發展的多元服務。

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