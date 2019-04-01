〈北部〉桃園首座學生創藝聚落開幕 千人抬頭共舞

2019-04-01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕呼應三二九青年節，市府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE（秀出真我）」理念推出「青年抬頭節」，並結合「G10GO！青年貨櫃市集（二．○改裝再升級）」、「興光堡壘青年創藝聚落」及「青年體驗學習園區」等三大青藝聚落，作為獻給桃園青年世代的三樣禮物。

市府推三大青藝聚落 獻給青年

位於桃園區大興西路與正光路口的「興光堡壘」昨天開幕，吸引近千名學子到場，市長鄭文燦出席和年輕人同場歡跳「千人抬頭舞」，學子們展現青春洋溢氣息，場面嗨翻。

鄭文燦表示，青年局陸續打造三大青藝聚落，位於大興西路與中正路口的「G10GO！青年貨櫃市集」，可提供青年販售自製的文創商品；「興光堡壘青年創藝聚落」則是桃園首座青年多元才藝展演聚落，提供複合式空間讓學生團體運用。

興光堡壘供學生社團免費使用

鄭文燦說，永安漁港附近的桃園青年體驗園區設有四十三項戶外高低空設施，兼具露營與住宿功能，將於十三日正式營運，他介紹園區內會有九公尺高的高低攀爬基地，但他說：「太高了，市長開幕時絕對不會體驗！」引起台下一片笑聲。

鄭文燦指出，青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」的理念推出「青年抬頭節」，邀集卅所高中職、大專院校，超過五十組社團參與，「TITLE」不只是諧音的「抬頭」，也代表著自信與夢想，還有「主題」的意涵，希望每個青年學子都有自己的人生主題，擁有屬於自身的特色，勇敢做自己，展現屬於桃園年輕人的魅力、熱情及活力。

青年局指出，「興光堡壘」位在中路生活圈，平日開放時間為上午九點至晚間八點，假日開放至晚間九點，堡壘內外有會議教室、分組教室、互動教室、練團室、放映室、藝文走廊及戶外草原等七大複合式空間，提供高中、大專院校學生社團免費使用，可開辦課程、小聚、社慶、社團訓練、成果發表及大型戶外展演等活動，青年局也將定期開設多元才藝課程及深度學習工作坊，給十五至卅五歲青年免費參加。

更多訊息可至青年局臉書粉絲專頁查詢，「興光堡壘」線上租借網址：https://ppt.cc/fZ3a4x。

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