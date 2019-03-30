〈北部〉去年機捷異常狀況通報多 桃捷公司：安全不打折

2019-03-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員詹江村昨公布機場捷運去年八、九月異常狀況，經統計列車行駛中故障一四九次、行駛中緊急煞車七十五次、改手動駕駛四十八次，他表示，前天他在市長鄭文燦施政報告時質詢機捷不安全，但鄭文燦強調機捷營運兩年內表現良好、無重大事故，因此公布桃捷公司內部資料，希望市府不要粉飾太平。

桃捷公司則強調，機捷正常狀態為自動駕駛，出現異常狀況列車緊急煞車、改手動駕駛，都是為了保護旅客安全，所有捷運系統皆是如此設計，今年一到三月出現緊急煞車的機率僅千分之四。此外，桃捷公司每日會固定檢修、巡檢列車所有大小零件、設備，其他各項設備也有定期巡檢並嚴密監控，必要時進行檢修及改善，乘客安全絕不打折。

詹江村公布的資料，來自桃捷公司內部「桃捷設備異常通報群組」，資料的確讓人觸目驚心，還曾一天有好幾起狀況，大多是ATO（自動駕駛系統）故障（超速）造成列車緊急煞車，也有RTS（無線電訊號）斷訊，甚至是不明原因導致列車緊急煞車。

其他通報異常狀況包含「中央監控牆門異常開啟」、「車門與月台門皆為連動開啟或未開啟」、「車門異常紅黃閃爍」、「車門延遲開啟」、「驅動器及控制單元故障」、「緊急停止按鈕作動」、「列車連結器異常」。

詹江村說，統計時間才五十七天，「桃捷設備異常通報群組」就通報一四九起列車行駛中故障，這樣的狀況能不讓人憂心嗎？希望市府重視機捷的行車安全。

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