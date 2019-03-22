〈北部〉花蓮港務公司 海葬服務能挑時辰

2019-03-22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕近年海葬盛行，花蓮縣政府自二年前開辦自然葬服務後，因民眾詢問度頗高，花蓮港務分公司也隨即投入環保葬服務，提供專船預約，迄今已受理六件，未來擬再精緻化海葬服務，協助家屬出海追思已逝親友。

花蓮港務分公司朝多角化經營，推行環保海洋葬禮服務，出海費用需由民眾全額自費，但時間彈性，有別於公部門集體海葬時間，家屬接受度較高，開辦一年多已有六件申請。

花蓮港務公司港務長李順益說，民眾只要十五天前提出申請，就能「挑選時辰」隨時出海，港務公司將協助家屬向海巡單位辦理出海報備、船舶及申請手續，並定位「安息盒」海拋位置，近日則已規劃後續追思服務內容，將提供家屬在紀念日、特殊節日出海追思已逝親友，讓海葬服務更趨完善。

由花蓮縣府舉辦的聯合海葬追思服務，包辦繁雜申請程序，縣民免費、非縣民五千元費用，二次試辦共有八件出海申請；花蓮港務分公司提供的海葬服務，費用約落在一萬一千元至一萬五千元間，清寒家庭或中低收入戶則另有優惠。

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