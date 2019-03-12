〈北部〉《桃園》免費安裝住宅火災警報器 申請起跑

2019-03-12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕市府今年編列兩千五百萬元，將採購十萬顆住宅用火災警報器，其中以七百萬元採購的第一批兩萬七千餘顆「住宅用火災警報器」，即起開放符合補助條件者，包括五層樓以下老舊社區、透天厝等住戶申請，限一戶申請一次、一次補助一顆，額滿為止。

限五層樓以下老社區、透天厝

住宅用火災警報器裝設在住宅內距離牆壁或樑六十公分以上的天花板或樓板，只要偵測到熱氣或煙霧就會發出警報聲響，可讓住戶在火災發生初期收到示警，爭取時間應變逃生，是居家防火的重要利器。

首批2.7萬顆 今年共採購10萬顆

市府今年編列兩千五百萬元，預計採購十萬顆住宅用火災警報器，希望讓市內家家戶戶都安裝住宅用火災警報器，增加生命財產安全的保障。第一批約兩萬七千顆的住宅用火災警報器已經配送到各消防分隊，即起開放民眾申請；至於第二批八百萬元、第三批一千萬元採購的住宅用火災警報器，將於六月、十一月開放申請。

消防局指出，補助對象需符合消防法第六條第五項規定住宅場所的條件，包括五層樓以下老舊社區如眷村、透天厝住戶，都能申請，以一戶申請一次、一次補助一顆為限。

可向消防隊登記 也可委里長辦理

消防局表示，申請住宅用火災警報器補助者，可以到住家所在的轄區消防分隊登記，也可委由各里辦公處將申請補助的住戶造冊，再一併向轄區消防分隊申請，住警器剩餘額度等資訊可洽http://tyfdsiren.tyfd.gov.tw/tyfdsiren/index.php查詢。

學校發宣導單 填妥回條就包辦

另外，消防局為了增加住宅用火災警報器裝設率，製作了附回條的宣導單，將透過教育局協助轉發給各國中、小學，將宣導單夾在學生聯絡簿內，家長只要有意願，填寫回條讓學生帶回學校，學校就會彙整再交給消防局，由消防隊員接手後續聯絡事宜，以完成申請補助的作業程序。

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