〈北部〉公車延駛中市碰壁 苑裡爭小黃、購巴士

2019-03-08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮地理環境分為較靠海的外區與靠山的內區，但長期以來內區大眾運輸不均衡，外區已有九十七路公車等行駛至鄰近生活圈的台中市，但內區上百名上班族與學生往台中市區極為不便，苑裡鎮公所爭取現有公車延駛被打回票，將改爭取計程車充當「小黃」公車與補助添購巴士。

內區鎮民不便 立委開會協商

苑裡鎮長劉秋東說，粗估有超過一百名內區鎮民需利用大眾運輸前往台中市區上班、就學。不過，目前僅有一輛行駛苗四十三線往三義鄉伯公坑苗栗客運公車，無法滿足鎮民需求。

苗客考量成本 中市府憂議會不過

立委陳超明國會辦公室邀集公路總局、苗栗縣政府、台中市政府與客運業者等單位至苑裡鎮公所商議，苑裡鎮公所提出的現有苗栗客運路線延駛以及台中市公車延駛至苑裡等方案卻無法通過。

主要是苗栗客運認為營運成本太高無法負擔，而台中市政府則表示，若延駛後公車路線行駛至苑裡占比超過六成，恐難獲得台中市議會支持，苑裡鎮公所提出的延駛方案因此無法通關。

客運無法延駛 公所改變計畫

公路總局則建議，可以採取爭取購置巴士或小黃公車等方案。若新購巴士，因苗栗縣屬於財政困難縣市，最高應可補助九成五經費。

另外，小黃公車則是利用計程車，例如與業者合作，等到學生或上班族有搭乘需求，可聯繫總機安排車輛出動，公路總局可補助業者運輸成本價格，至於乘客搭乘價格一般與公車價格相差應不會太多。

劉秋東表示，既然苗栗客運與台中市府部分都明確表示有困難，將改為爭取小黃公車與購置巴士，雖然計程車有載客量較少限制，而添購巴士需負擔後續人力與車輛保養費用，鎮公所仍會爭取，近期將會提報計畫。

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