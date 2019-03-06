〈北部〉桃園中路二號社宅申請截止 中籤率不到12％

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市中路二號社會住宅申請於昨天截止，中路二號社宅提供二一二戶住宅單元，共有一八○四人完成登記，中籤率只有十一．七五％，市府住宅發展處預計四月起辦理評點、抽籤、看屋、選屋作業，最快九月即可入住。
212戶、1804人登記 4月抽籤、9月入住
住宅發展處莊敬權處長表示，中路二號社宅租期以三年為一期，得續租一次合計六年，總共提供二一二戶住宅單元，其中一房型一○六戶、二房型五十二戶、三房型五十四戶；月租金部分，一般戶一房型七二五○元、二房型一萬三千四百元、三房型一萬六千四百元；政策戶一房型五千七百元、二房型一萬零六百元、三房型一萬二千九百元，租金均含管理費。
申請資格為十八歲以上、設籍桃園滿一年或具桃園市就學、就業事實者、家庭成員於北部區域（北北基桃竹）無自有住宅、平均每人每月所得不超過五萬一○二三元、不動產總價值低於五四○萬元、未申請租金補貼、包租代管者。
中路二號社會住宅提供的二一二戶，一般戶佔七成、一四八戶有一一一五人申請，中籤率為十三．二七％，政策戶三成、六十四戶共有六八九人申請，中籤率為九．二九％，顯示政策戶更為熱門；另外，市府雖然開放網路線上申請，但網路申請者僅五四七人、佔全部卅．三二％，而臨櫃申請者達一二五七人、佔六十九．六八％，顯示民眾還是習慣臨櫃作業。
八德一號、二號社宅 預估明年6月申請
莊敬權說，中路二號是桃園最先完工的社會住宅，下一批完工的將是八德一號及八德二號社會住宅，這兩處住宅基地都位於八德擴大都市計畫區內，八德一號社宅在中央大學預定地旁、八德二號在豐田路上，兩處社宅預估明年六月可以辦理登記、明年底就可入住，可提供七七二戶住宅單位。
此外，八德一號社會住宅一、二樓將做為親子館、公托中心、日照中心、青年創業辦公室、里民活動中心等公益性設施，開放在地居民使用，將可帶動地方發展。
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