〈北部〉龍潭十一份觀光園區 即起招商

2019-03-05

〔記者李容萍／龍潭報導〕市府觀光旅遊局與水利署北區水資源局（簡稱北水局）合作爭取交通部觀光局石門水庫跨域亮點計畫近一億元經費補助，打造「龍潭區十一份觀光文化園區」，去年五月進行龍潭區佳安市場、連同北水局五棟宿舍群修繕及周邊景觀改造工程，預定今年六月底完工。觀旅局即起至四月十九日公告招商，有意營運的廠商可於公告期限內至觀旅局官網投件。

觀旅局局長楊勝評表示，「龍潭區十一份觀光文化園區」基地位於十一份佳安市場及宿舍區。已有五十年歷史的市場建物因設計封閉而高聳，與周邊場域格格不入，加上周邊人行道、鋪面及景觀植栽雜亂不堪，市府透過聚落既有設施活化利用，延續原有空間氛圍，打造嶄新的觀光文化園區，以提供石門水庫觀光旅遊資訊服務設施、生活市集與市民食堂等，將作為文化園區、教育、工作及展售平台，且能兼具觀光推廣、文創培植公益性與商業服務機能。

招商委託年期為九年十一個月，委託經營管理範圍包括第一期佳安市場及北水局五棟宿舍的土地、地上物，及後續爭取經費改善的第二期舊花園餐廳與北水局宿舍一棟的土地及地上物；招商申請人限依公司法成立滿一年以上的公司，實收資本額六百萬元以上，最近二年內無退票紀錄，具提供零售業、餐飲業、觀光休閒、文化創意產業經驗者。

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