〈北部〉平鎮國民運動中心 28日起試營運

2019-03-05

為期三週提供免費及優惠

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府規劃十一座國民運動中心，桃園、南平及中壢三座運動中心已於去年陸續營運。市府體育局昨表示，一月竣工的平鎮國民運動中心正進行驗收，本月廿八日開始試營運，為期三週免費提供市民使用，其餘七座持續興建規劃中，其中蘆竹國民運動中心可望七月落成、九月啟用。

位在平鎮區興安路與中庸路口的平鎮國民運動中心，基地面積約一二六七坪、總樓地板面積三二一八坪，於二○一七年三月八日開工，工程經費四億一五一二萬元，建築外觀採鮮黃色彩線條，代表躍動、活力，並運用大量玻璃、金屬屋頂呈現現代感，且建築線退縮保留景觀綠廊；興安路東側將規劃YouBike及機車停車空間，滿足周圍停車需求。

體育局表示，平鎮國民運動中心以「武術」運動為特色，規劃地下一層、地上四層建築物，空間包括室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、羽球場、綜合球場、桌球場，具有符合跆拳道、空手道訓練規格的武術教室，工程歷時近二年後於一月卅一日竣工，將採ＯＴ模式營運，已敲定廿八日起試營運三週，四月正式營運。

體育局指出，試營運期間，一樓游泳池、三樓體適能中心、四樓籃球場、羽球場及桌球場等全館設施均開放免費體驗；游泳課、舞蹈課、韻律課、飛輪課、TRX課及球類課程以八折優惠；體適能、游泳池的月卡、晨間月卡及回數票優惠七折。

大溪國小運動中心 月底完工

另方面，位於大溪區的大溪國小新建多功能運動中心，預計三月底完工，將會委外經營，優先提供學校教學時段，其他時段則提供給一般民眾使用。以「幼兒體適能設施」為特色運動設施，於二○一七年八月卅一日開工的蘆竹運動中心，規劃地下二樓、地上四樓建築，設置室內五十米長溫水游泳池、體適能中心、籃球場、韻律教室、 桌球室及壁球室等六大設施，目前工程進度達八十一．一三％，預計七月落成、九月啟用。

八德國民運動中心預計明年九月竣工，觀音、龍岡、龜山及中央大學等四座運動中心仍規劃設計中。

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