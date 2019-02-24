〈北部〉竹北催生台大附中 管中閔允評估

2019-02-24

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長楊文科說，因應竹北地區高中校數不足，無法讓本縣學子就近入學問題，日前他當面跟國立台灣大學校長管中閔爭取在台大竹北分部設附中，獲管中閔認同，但因該校過去沒有成立附中的經驗，將先在校內討論、評估可行性。而管中閔也以台大竹北分部今年底前將發包新建教育大樓，懇託縣府給予相關協助。

楊文科向台大校長爭取

台大表示，校長管中閔近日確實有跟縣長楊文科見面，楊文科也當面爭取台大在該校竹北設立台大附中，「台大校方已經收到了地方的需求和期待」。

楊文科說，他為了吸引優秀學子留在家鄉就讀，前天下午在縣府教育處處長劉明超等陪同下，前往台大校本部拜會校長管中閔，在場的還有台大副校長羅清華、進修推廣學院院長廖咸興。

台大：收到地方的期待

縣府教育處表示，新竹縣竹北市因竹科的效應，人口不斷成長，人口數五年內增加了兩萬二千兩百一十八人，且以每年三％之成長率成長。預估竹北的七所公立國中從一○七到一一二學年度的國一新生人數都介於兩千三百五十人到兩千五百六十四人之間。一一三學年度更將因適逢龍子、龍女入學，國中新生人數會突破三千大關。

相較之下，竹北境內的公、私立高中職只有國立竹北高中、新竹縣立六家高中以及私立義民高中三所，本（一○七）學年度三校最大的學生容納量只有一千二百卅二人，以此推估未來恐有一千一百多到一千三百多名竹北的國三生，無法在竹北就近就讀高中職。

另外縣府也備妥說帖，讓管中閔了解台大附中在竹北的好處。除強調新竹縣擁有完整的產業供應鏈，是國際重要的創新研發產業區域，位於北、中部都會圈的承接軸線上，擁有AI 創新產業發展的區位優勢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/