〈北部〉竹市燈節太空味 林智堅扮巴斯光年

2019-02-17

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府在市區打造一系列充滿濃濃太空味的裝置藝術燈飾，昨晚並舉辦「太空漫遊慶元宵」遊行，市長林智堅大玩cosplay，扮演巴斯光年與民眾踩街同樂，並有節目精彩的元宵晚會與美食、文創市集。

遊行活動昨晚在北大公園和護城河岸展開，參加的小朋友換上太空裝或攜帶太空主題配件上街，變身為小小太空人，市府發送五千個星空探索小提燈， 沿途並有街頭藝人、馬戲團表演。

變身巴斯光年的林智堅穿著Eva泡棉製成的全套服裝上陣，非常吸睛，許多民眾上前與他合照。

林智堅說，市府今年透過藝術燈具，將護城河打造成為太空廊道，其中以「蓋亞」地球最引人注目，已成為打卡景點。

昨晚上街提燈、太空漫遊的活動，不只讓民眾重溫兒時回憶，也希望引發學童對科學、太空的興趣。

在北大公園的元宵晚會，則邀請宇宙馬戲團、新竹交響管樂團、高空藝術FOCA福爾摩沙馬戲團與藝人梁心頤-Lara、宋念宇演出，還有三十攤文創市集及美食胖卡車，讓民眾一邊欣賞精彩節目，還能有吃、有玩，開心鬧元宵。

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