〈北部〉苗市民俗踩街熱鬧 今晚火旁龍開炸

2019-02-17

35支隊伍妝扮炫麗

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗市火旁龍系列活動重頭戲之一的民俗踩街，昨晚熱鬧登場，卅五支參與隊伍，浩浩蕩蕩從苗栗市南苗三角公園出發，沿中正路到苗栗火車站，各團隊的精彩表演或炫麗妝扮，讓苗栗市宛如一座嘉年華城，熱鬧萬分。

點亮28里平安燈籠

苗栗市長邱鎮軍在踩街起點，率領所有市民代表以及里長，共同點亮象徵廿八里的平安燈籠，以「火旁龍巡庄、庄庄平安」的概念，替踩街活動揭開序幕。

踩街隊伍由佛莎巴西打擊樂團打頭陣，陣陣鼓聲相當震撼，聲勢浩大，還有身聲劇場打造的音樂環保怪獸、結合踩高蹺及華麗服裝的宇宙星球，及桃園大溪木藝館的大神尪、結合荷葉舞蹈的冠麗舞蹈團、充滿活力的世新大學啦啦隊、新竹女中樂儀隊、台灣體育大學荷花龍、競技龍，紛紛登場，熱鬧非凡。

苗栗市公所也安排氣球達人、小丑高蹺、鏡面人cosplay、泡泡達人秀等與民眾互動，在火車站前的舞台，則有火舞團隊「coming true」帶來各式火舞的表演。

市公所指出，踩街是呼應苗栗火旁龍六部曲中「跈龍」（客語，意指「跟著龍走」），帶動人潮從苗栗市區南到北，象徵「 龍巡庄、新旺貓裏」。

火旁龍之夜今最高潮

壓軸的火旁龍之夜，將於今天傍晚起在苗栗市經國路河濱公園登場，將安排神龍隊伍分三組輪番上陣接受火炮洗禮，將系列活動推向最高潮。

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