〈北部〉苗栗第二座 苑裡劃設機車考照練習場

2019-02-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄、苑裡地區沒有機車考照練習場地，加上近年來，中央對於機車考照的標準愈趨嚴格，民眾陳情盼能比照位於頭份市永貞宮的機車考照練習場地，在苗縣南區設置，供民眾使用。苑裡鎮公所順應民意，選定新復社區活動中心前廣場劃設，預計本週完成。

新復社區活動中心前廣場 本週完成

新竹監理所苗栗監理站於苗栗縣南區的苑裡鎮三里活動中心，雖有提供下鄉機車考照服務，但由監理站攜帶整套路考裝備、標線，考完即收拾帶回，無法提供考照者練習機會。苑裡鎮民說，苑裡處於苗栗縣最南側，距離苗栗市有段路程，若能在苑裡鎮設有機車考照練習場，將方便許多。

全縣僅頭份有練習場 南側民眾不便

苑裡鎮長劉秋東表示，苑裡鎮為苗栗縣南部最大鄉鎮，民眾長期反映鎮內無機車練習場，且機車考照標準愈來愈嚴格，無法熟練機車考照應試技術，幾經挑選後，選定新復社區活動中心旁空地，作為機車練習場用地。

苗栗監理站表示，除頭份市永貞宮，苑裡鎮是縣內第二個設置機車考照練習場的鄉鎮，公所便民、監理站也樂見，不過相關標線劃設必須符合考試標準；未來站方也會研擬就地使用考照的可行性。

鎮公所說，除了新復社區活動中心，公所也研擬另在鎮安宮廣場，再設置機車練習場，供民眾多一處考照練習場地，並爭取可在練習場地直接考照。

另，苗栗監理站昨天在新學期初，執行學童專車稽查，在苗栗縣通霄鎮通霄國小附近交通幹線埋伏，攔到一輛限定八人座的車型，除司機還搭載十五名學童；監理站也依道路交通管理處罰條例第三十條規範的載運人數超過核定數額，開罰三千元至九千元。

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