〈北部〉《竹縣》司馬庫斯櫻花開 聯絡道暫停施工

2019-02-13

〔記者廖雪茹、蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落昭和櫻等櫻花怒放，為方便遊客賞花，聯外道路整修工程即日起到三月三日全天暫停施工。

司馬庫斯部落生態部長優勞表示，廿年來累計栽種逾兩千株櫻花，台灣原生種就有六種，以霧社山櫻花和緋寒櫻兩種品系為主，日本品系也有五種，花季約在每年二月初到三月中旬。

部落議會秘書拉互依‧倚岕說，今年因雨少，花期長，部落迎賓門樓兩側成排的昭和櫻目前已開七、八成，在藍天白雲襯托下，搭配傳統木屋當背景，相當吸睛。

族人在巨木步道約二點五公里處，也栽種二百多株昭和櫻等櫻花，並貼心架設花廊隧道，是部落的私房秘境，令人驚豔。

拉互依說，霧社山櫻花將在下週綻放，多重瓣的吉野櫻、關山櫻、松月櫻和普賢像櫻等花季則預計在四月春假期間。

司馬庫斯部落海拔約一千五百公尺，自竹東上山約需三個小時車程，但因聯外道路路面損壞嚴重，獲前瞻基礎建設計畫核定約一點一七億元辦理改善工程，去年十二月初開工，因應花季將暫停施工，預計三月四日封道復工後，僅開放例假日接駁通車。

鐵路內灣支線新竹縣橫山段旁的櫻花也陸續綻放，包括合興站、內灣站沿線都可看到，吸引遊客搭火車賞花。橫山鄉長張志弘說，鄉內包括內灣和大山背有多達二千多株櫻花，歡迎來賞花。

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