〈北部〉《苗栗》武陵賞櫻有交管 小心「猴出沒 」

2019-02-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕武陵農場櫻花遠近馳名，花開時節常吸引不少民眾上山賞櫻，武陵農場為因應大批賞櫻民眾，即日起至二十七日進行交通管制，以及祭出疏運措施。雪霸國家公園管理處指出，目前視狀況研擬是否開放管制，將於十七日公告。

雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌表示，統計近日數據，進入農場賞櫻民眾約在五千人左右，尚未達到每日最高的六千人標準，且目前花況不錯，但因二二八連假將屆，武陵農場將視狀況考量是否開放交通管制。

另外，保七總隊第五大隊大隊長莊明憲近日上山，發現武陵農場櫻花步道附近出現不少台灣獼猴。莊明憲提醒，遊客賞櫻時必須留意台灣獼猴出沒，他親眼目睹有獼猴搶走遊客食物，動作看來相當「熟練」。

莊明憲指出，上山時食物不要「外露」比較安全，畢竟大批「猴出沒」，一不小心引起猴子覬覦，隨身攜帶的食物可能就馬上被搶走，想追都追不回來。

另外，雪霸處再度提醒，櫻花季期間人數眾多，除交通疏運措施，也請民眾留意高山寒冷務必做好保暖。

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