〈北部〉《竹縣》傳承180年 寶山「打中午」19日登場

2019-02-13

〔記者蔡孟尚、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣寶山鄉傳承一百八十年的「打中午」活動，將於十九日元宵節當天在新豐宮生活圈場域舉辦，鄉公所昨天為活動暖身，邀請民眾參加。

寶山鄉長邱坤桶說，前清道光年間客家先民開墾寶山後，每年農曆正月十四日、十五日舉辦神明遶境祈福活動，在遶境的兩天期間，鄉內各家戶在中午自發地挑擔奉飯「打中午」，擺出各色美食供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，象徵「食空空，好年冬」。

將邀請新住民參與挑擔

寶山鄉公所表示，今年的打中午活動安排在十九日元宵節當天舉辦，遶境隊伍從新城村新豐宮祭祀後出發，沿途商家設香案祈福，中午抵達新城村新珊路十五巷內的食福地點，並延續 近幾年做法，邀請新住民參與挑擔，將食福融入多元文化，讓大家品嚐各國家鄉口味的美食。

湖口辦元宵晚會、猜燈謎

此外，目前正舉辦「客家花布燈籠展」，從新豐宮祭祀圈延伸柑仔崎祭典區，布置數百個花燈，參加「打中午」的民眾可留在寶山鄉遊玩，晚上在客家庄的燈海中感受年節氣氛。新竹縣湖口鄉公所與農會，十九日將在中平路一段田野間的「好客農業文化創意園區」舉辦元宵晚會，即日起到廿四日每天下午五點到七點並推出「春節湖口踏春趣」系列活動，十九日元宵晚會安排猜燈謎。

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