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    首頁 > 生活

    狐蝠棲身 花蓮首座保安林命名美崙山

    2026/05/31 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮首座保安林編號第2601號保安林，命名票選結果出爐，「美崙山」以1406票獲選。（記者花孟璟攝）

    花蓮首座保安林編號第2601號保安林，命名票選結果出爐，「美崙山」以1406票獲選。（記者花孟璟攝）

    花蓮第一座保安林是編號第二六〇一號風景保安林，地點在美崙山及周邊，林業及自然保育署花蓮分署舉辦命名票選活動昨揭曉，美崙山打敗八螺山、米崙山獲選。林保署花蓮分署長黃群策說，保安林編號都是日治時期留下的，美崙山保安林不但風景優美，更是台灣狐蝠在花蓮的棲地，今年還有四隻狐蝠被記錄到育幼。

    林保署花蓮分署昨在太平洋公園南濱段舉辦保安林書市集，現場有廿三個來自全台灣各地的獨立書店、文創店家擺攤，並公布二六〇一號保安林命名票選結果，民眾最熟悉的「美崙山」獲選。

    黃群策也特別介紹，美崙山保安林也是台灣狐蝠的家，花蓮分署委託台北科大陳湘繁教授團隊研究在狐蝠身上裝設發報器，發現花蓮的狐蝠活動範圍都在花蓮市及周邊，今年還發現四隻裝發報器的狐蝠懷孕生出小狐蝠，且族群數量穩定成長，三年前估計族群量五十隻，目前估計數量約一二〇隻至一五〇隻。

    台灣狐蝠媽媽倒掛在椰子樹上，小狐蝠抱著媽媽的肚子瞪大眼睛，萌樣超級可愛。（志工鍾秀綢提供）

    台灣狐蝠媽媽倒掛在椰子樹上，小狐蝠抱著媽媽的肚子瞪大眼睛，萌樣超級可愛。（志工鍾秀綢提供）

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