桃機三航廈工地 驚見中國人員 鐵道局：機捷A14站技術協助

機場捷運A14站工程現場照。（鐵道局提供）

桃園機場第三航廈工程預計明年底完工，但有工地人員爆料，日前有數名中國籍人士進出；交通部鐵道局昨天坦承，機場捷運A14站工程有做造型天花板，因此邀請八名中國籍技術人員短期入境協助，也確實從第三航廈工地進入機場捷運。

桃園機場第三航廈預計明年底完工，機捷第三航廈站A14同時跟著啟用，由於第三航廈是我國國家級重大工程建設，機捷A14站工地在機場管制區內，中國籍人員進出管制區，遭質疑有工安、機敏系統和資安疑慮。

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天花板內襯中國製 8人來台指導

鐵道局北部工程分局長夏恒仁說明，機場捷運分包商是「台灣手把工業公司」，負責車站天花吸音內襯，由於材料是中國製造，因此在五月廿五日到廿九日期間，邀請中國原廠八名中國籍技術人員來台指導。

夏恒仁坦言，中國技術人員是從三航廈工地進入，再到A14車站工地，「確實有進入三航廈內」。

鐵道局：進出有管制 人員已離場

不過夏恒仁強調，中國技術人員都依規定由內政部移民署核准來台進行商務履約服務，所從事活動為履約過程中的技術指導，並非一般受聘勞工或移工身分。據了解，技術人員進出工區都依桃園機場第三航廈工區既有管制程序，由施工廠商辦理登記換證並全程管理。

夏恒仁表示，技術指導內容主要為A14車站特殊造型天花及吸音內襯施工工法，屬一般工程專業技術交流，無涉機敏系統或資安疑慮，目前相關會勘及技術指導作業都已完成，人員也已全數離場。

鐵道局說明，為避免外界疑慮，未來將要求所屬分局及施工廠商嚴格落實人員管理與安全管控，確保工程品質及施工安全。行政院與陸委會表示，統由交通部對外回應。

交通部鐵道局昨天坦承，桃機第三航廈機場捷運A14站因施做造型天花板，邀請8名中國籍技術人員短期入境協助。（模擬圖，鐵道局提供）

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