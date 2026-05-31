新北推騎樓整平 先展示3D模擬圖

三重區正義北路騎樓鋪面更新及高低落差改善後情形。（新北市工務局提供）

騎樓屬於私人財產，整平工程須先取得所有權人土地使用同意書，推動不易，新北市府工務局從二〇一〇年起推動騎樓整平計畫，但住戶與店家擔心受影響，計畫一度卡關，養護工程處導入3D模擬圖，模擬完工成果，讓住戶先看見改善後的動線與環境，提升參與意願；市府至今已完成一四九餘公里，未來將持續打造行人友善空間。

工務局養護工程處長鄭立輝說，市府除透過3D模擬圖輔助，也會分享歷年改善案例、舉行施工前說明會，讓所有權人充分了解騎樓整平後，對通行、環境及整體街廓景觀的改善效益，也會提前告知施工日期與相關資訊，民眾參與意願逐年提升。

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鄭立輝也解釋，騎樓整平並非單純改善地坪高低差，而是依據在地需求與整體空間調整；如新莊區昌明街七十八至八十號，原本高低落差明顯，市府改善並調整停車配置、動線，讓行走更順暢。

除了騎樓整平外還結合其他局處協作，搭配交通局機車退出騎樓政策、警察局取締騎樓佔用、工務局整頓違規廣告物，提升騎樓通行品質。

三重區正義北路騎樓鋪面更新及高低落差改善前情形。（新北市工務局提供）

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