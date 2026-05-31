《獲總統教育獎》扛瓦斯助家計 陳聖賢鏈球連摘11金

蘇澳國中陳聖賢在全中運鏈球賽事中，以64.49公尺刷新國男組大會紀錄奪金。（台灣世界展望會提供）

從扛瓦斯桶分擔家計到手握鏈球，宜蘭縣蘇澳國中三年級學生陳聖賢不向命運低頭，克服克難場地與生活困境，締造全國十一連勝、狂掃十一金的戰績，今年更榮獲總統教育獎，在田徑場擲出逆轉勝人生。

蘇澳國中國三生 全中運破紀錄

操場角落用粉筆畫出的圓圈是陳聖賢的起點，他在國中一年級時被教練發掘，從鉛球轉攻鏈球，起初無法適應連續旋轉，整整吐了一個月，更曾因受傷與家庭困境萌生退意，因教練一句鼓勵「你真的可以」，咬牙撐過低潮。

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去年開始，陳聖賢成績突飛猛進，在全國各項賽事，連續奪下十一金且打破十九次大會紀錄，全國中等學校運動會更以六四．四九公尺，刷新國男組大會紀錄。

陳聖賢出生六個月後父母離異，由阿嬤一手扶養長大；他心疼阿嬤靠端盤子、當看護，辛苦養家，主動到瓦斯行打工，而這份扛瓦斯的重擔，竟意外練就他驚人的下肢穩定度與核心爆發力，成為鏈球場上的致勝關鍵。

阿嬤帶大 打工練就核心爆發力

陳聖賢感謝師長幫忙及台灣世界展望會長期協助，在最艱難時刻減輕祖孫重擔；也曾向社工吐露「我正處於發芽階段，穩穩扎根，開花只是時間問題」，相信在鏈球的世界，他會找到自信和底氣。

對於獲得總統教育獎，陳聖賢期盼未來能代表台灣征戰國際回報，並堅信「身體會疲倦，但信念不會，球還在飛，我的夢想也正展翅高飛」，將持續專研鏈球，已經準備好要擲向更遠的世界。

蘇澳國中表示，陳聖賢在逆境中堅持不懈，以努力與毅力寫下屬於自己精彩篇章，憑藉積極進取精神與優異表現獲得總統教育獎，不僅是對他努力的肯定，更是全校師生的驕傲。

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