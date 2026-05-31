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    首頁 > 生活

    水上瓜瓜嘉年華 千人同樂吃瓜

    2026/05/31 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    水上鄉公所推廣在地農特產品、深化食農教育，昨天攜手鄉農會在水上國小前舉辦「吃瓜一路發」水上瓜瓜嘉年華暨農特產品推廣活動。（記者蔡宗勳攝）

    水上鄉公所推廣在地農特產品、深化食農教育，昨天攜手鄉農會在水上國小前舉辦「吃瓜一路發」水上瓜瓜嘉年華暨農特產品推廣活動。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上鄉以出產優質瓜果聞名，西瓜、洋香瓜、絲瓜、木瓜等都深受消費者肯定。水上鄉公所推廣在地農特產品、深化食農教育，昨天攜手鄉農會在水上國小前舉辦「吃瓜一路發」水上瓜瓜嘉年華暨農特產品推廣活動，吸引逾千名民眾同樂，場面熱絡。

    水上瓜瓜嘉年華活動今年進入第三屆，規模愈來愈大，現場備有逾千份新鮮瓜果供民眾免費試吃，更有多樣化的食農體驗讓大人小孩一同動手玩。活動亮點之一為十位職農販售自家新鮮收成瓜果，提供免費試吃，讓民眾先嚐後買，每個攤位前都大排長龍，有人笑稱「要用新台幣讓滿身大汗的職農，早點賣完收攤」。

    現場同時推出廿攤創意食農體驗，帶民眾用瓜果做出意想不到的美味料理與手作成品，縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭等人到場同樂。

    林緗亭表示，水上鄉生產的極光洋香瓜與木瓜等農特產品，都在市場熱銷，五月由瓜瓜節打頭陣，六月推廣蓮花與蓮子及十一月仙草節等，希望透過多元活動，讓大家認識水上鄉豐富的農特產品。

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