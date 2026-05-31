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    首頁 > 生活

    豪車團闖玉山登山口 保七六大駁抓基層當替死鬼

    2026/05/31 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    玉山登山口出現豪車齊聚打卡，查出是保七六大員警疏失放行，引發外界質疑警方找基層當替死鬼。（擷取自eunice_0120/threads）

    玉山登山口出現豪車齊聚打卡，查出是保七六大員警疏失放行，引發外界質疑警方找基層當替死鬼。（擷取自eunice_0120/threads）

    網友爆料五月廿九日有保時捷、賓士等豪車開進玉山登山口打卡，質疑是特權放行進入登山口，引發輿論譁然，事後查出竟是保七總隊第六大隊轄下員警放水，外界又質疑警方找基層當替死鬼，對此，保七六大回應，確實是當地塔塔加小隊員警疏失，絕無棄卒保帥；至於違規駛入的四輛車，每車最高可處三千元罰鍰。

    保七六大表示，當天葉姓民眾一行人，駕駛四輛車抵達塔塔加小隊，葉某向值班劉姓員警，自稱是鄰近的嘉義縣阿里山派出所所長的友人，想申請進入管制林道，劉員逕自發出臨時通行證。

    保七六大說，葉某是獅子會成員，此次接待來台參加授證的馬來西亞獅子會成員，並至玉山塔塔加遊玩，值班員警有個人思慮不周、私自放行等疏失，將記二次申誡、調地處分。

    玉山國家公園管理處表示，玉山國家公園專用道路管制注意事項規定，因學術研究等原因入園，才能核發臨時通行證，這四輛車不符合規定，將依國家公園法處罰，每車最高可處三千元罰鍰。

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