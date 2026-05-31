《市場處長稱「大龍市場沒特色」》蔣︰海砂屋與市場改建共構首例 沈︰動線差互動少

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）30日大龍市場掃街拜票，與攤商、民眾互動。（記者塗建榮攝）

台北市市場處長黃宏光日前在議會坦言，大龍市場「確實沒什麼特色」，遭藍綠白議員批評，台北市長蔣萬安昨出席活動說，大龍市場當然有特色，最重要是海砂屋住宅及市場改建共構首例，飲食空間獨立，也調整閒置空攤的空間整併，有許多的計畫跟方案都在進行，希望能夠持續就台北市各個傳統市場，根據它的特色導入各項的活動，做空間的調整，整體全面地提升跟優化。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨也至大龍市場探訪攤商，沈認為，市場設計動線非常重要，改建後減少攤販與顧客互動，這反映很多時候政府都用自己的思維做改建，卻沒保留傳統市場樣貌。

蔣萬安說，大龍市場當然有它的特色，是海砂屋住宅以及市場改建共構的首例，二〇一九年正式啟用；飲食空間非常獨立，引入指標性店家帶來人流；另一方面，也把閒置的空攤做一些調整，不單只是單純的販售，而是把它打造成共享廚房或是料理環境，所以未來可以引進包括很多健康飲食講座以及親子廚房等等，用活動帶動商機人流。蔣萬安也提到，市府不只是導入電子支付，也希望成為社區的採購平台，所以有許多的計畫跟方案都在進行。

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沈伯洋表示，過往大龍市場還沒改建前，動線就是傳統市場，民眾用走逛方式與攤商互動，這是特色，改建後這樣的特色反而消失，許多民眾都反映動線不佳，這展現出政府很多時候只用自己的思維改建，卻沒保留市場傳統的部分，造成外攤與內部攤販斷裂，人潮無法帶入，我們希望想個辦法把人潮重新帶入、活絡市場。

針對市場處「沒特色」一說，沈伯洋表示，對市場關心若是足夠，很難會突然蹦出這句話，大龍市場在改建前很有特色，他記得以前爸媽會來這邊買餛飩，還有肉攤、肉商都很有名，這絕對跟「沒特色」差十萬八千里；此外，周邊也有歷史人文，附近是保安宮，甚至有論文專門討論大龍市場，這都是大家很關心的。

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