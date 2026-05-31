《高鐵延伸屏東》鳳山大寮交界 設雙鐵地下共構站

鐵道局將於鳳山與大寮交界處，新設一座台鐵通勤站，下方設置高鐵整備站。 （記者陳文嬋攝）

上層為台鐵通勤站 下層規劃高鐵整備站 保留未來設站可能

高鐵延伸屏東計畫將整合鳳山至大樹九曲堂鐵路立體化，交通部鐵道局規劃在鳳山區與大寮區交界處，新設一座雙鐵地下共構站，上層為台鐵通勤車站、下層為高鐵整備站，朝向以「二島四股」配置，保留未來高鐵設站可能。

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整合鳳山至九曲堂鐵路立體化

高鐵延伸屏東全長二十六．二公里，沿台鐵路廊經高雄市左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮，於大樹區跨越高屏溪後，在屏東六塊厝設站，規劃增設高雄站、屏東站、屏東車輛基地，鐵道局將於潛盾隧道過大智陸橋後，以明挖隧道增設一座整備站，後續出土採高架型式至屏東，人口最多的鳳山區不滿高鐵延伸屏東卻過站不停。

此外，高雄台鐵地下化出土段緊鄰鳳山區北門里住宅密集區，列車加速爬坡噪音大，影響社區安寧，地方多次陳情台鐵地下化往東再延伸，市府提出鳳山至大樹九曲堂鐵路立體化計畫，全長七．五公里，規劃於鳳山區與大寮區交界處增設一座通勤站，後續出土採地面形式於九曲堂銜接既有台鐵軌道。

配置2座月台及4股軌道

高鐵延伸屏東與台鐵立體化都在評估規劃中，且路廊重疊，地方不希望二度施工，市府建議將整合兩項計畫，在鳳山與大寮交界新設一座雙鐵地下共構站，上層為台鐵通勤車站，下層為高鐵整備站，保留未來設站可能；且因應共構站體結構需求，及預留未來較佳營運條件，將配置二座島式月台及四股軌道。

最快2039年完工通車

高鐵延伸屏東進入第二階段環評，已將整備站納入規劃，預計明年底完成審查；市府也啟動鳳山至九曲堂鐵路立體化可行性研究，配合環評預計明年底完成，高鐵延伸屏東最快二〇三九年完工通車。

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