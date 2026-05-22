搶救少子化 平價托育名額突破52萬

平價托育十分受家長歡迎，根據教育部統計，9年來累計增設3922班，增加9.4萬個就學名額。 （資料照）

家長月繳最多3千

總統賴清德就任兩週年推出零至十八歲每人每月發五〇〇〇元支持育兒政策。在托育方面，教育部表示，推動「擴大公共化教保服務供應量」多年，迄今包括公立、非營利及準公共等平價就學名額已達五十二萬，家長每月最多繳三〇〇〇元，實質降低子女就學費用，未來會評估各地區平價教保服務供應量，持續協助地方增設公共化幼兒園及兩歲專班。

教部續助地方增設

平價托育的部分，根據教育部資料，一〇六至一一四年累計增設三九二二班，增加九．四萬個就學名額。其中兩歲專班計增設一三七七班，增加約兩萬個就學機會。

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一〇六至一一五年共計核定補助地方政府興建幼兒園計二〇八園，共投入一〇五億元經費。今年預計再增設一五〇班，增加約三五〇〇個就學名額。另，準公共機制在一一四學年計已二〇九六園、約二五．三萬名額，加上公共化幼兒園約二六．七萬名額，合計平價就學的名額約有五十二萬，家長選擇機會增加。

課後照顧 量能也在增加

在課後照顧部分，教育部近年持續擴大補助與服務量能，一一三學年度全台已達四十七．五萬人次參與，其中低收入戶、身心障礙及原住民等三類弱勢學生約八．八萬人次，補助經費約五．六億元，透過制度性支持，讓更多孩子在放學後能獲得妥適照顧，讓家長能安心投入工作。

家長：減輕負擔有感

有家長指出，確實感受到政府持續推動國小課後照顧班品質提升，且能以相對平價就享有服務；另有家長提到，學校也在課後開設的多樣化社團，費用相較外面的才藝班也屬平價，減輕家庭不少負擔。

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