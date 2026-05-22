嘉義縣市4學子 獲總統教育獎

郭懌震自小聽力受損，克服先天限制，成為羽球與競技疊杯運動項目國手，在國際舞台為國爭光。（嘉義市府提供）

二〇二六總統教育獎昨揭曉，嘉義縣市共四位學子獲獎，其中竹崎高中體育班學生蕭安宇中度聽力障礙，但她轉化為羽球場上專注的優勢，「只要拿起球拍，身旁的嘈雜就不再影響我」，球技精湛，前年勇奪聽障青年運動會女子單打及混合雙打雙金牌，去年獲得東京世界聽障奧運團體銅牌，用最擅長的羽球讓世界認識她。

羽球國手蕭安宇 拚希臘雅典聽奧

蕭安宇表示，她出生時被診斷有中度聽力障礙，擔任特教老師的父母親陪伴她接受早療與語言訓練，透過學習羽球、舞蹈、繪畫、潛水、射箭，從中培養自信與勇氣。蕭安宇透過特殊選才，已錄取清華大學，她說，長遠目標要躍升世界聽障羽球排名前三名，代表台灣參加二〇二九年希臘雅典聽障奧運並得獎，未來她將走進校園分享自己的生命故事，鼓勵更多身心障礙學生勇敢追夢。

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羽球、競技疊杯 郭懌震為國爭光

此外，嘉市興嘉國小郭懌震、民生國中黃宥凱及嘉義高商郭健安也獲獎。郭懌震自小聽力受損，克服先天限制，成為羽球與競技疊杯運動項目國手，在國際舞台為國爭光。

戰勝過動症 黃宥凱逆境當養分

黃宥凱憑藉運動天賦與不懈努力，戰勝過動症，將逆境當成長養分，從滑輪溜冰、田徑賽事到高職技藝學程烹飪獲第二名，展現生命韌性，他因父親長期在外工作，由年邁阿嬤獨力照顧，孝順的他對阿嬤充滿感激。

肌萎郭健安 改善校園友善空間

郭健安罹患裘馨氏肌肉萎縮症，小二起就與輪椅為伴，但努力學習屢獲獎助學金減輕家計，高二起因病改在家學習，今年繁星推薦錄取嘉大科技管理系，並從受助者化為跨越障礙的行動者，擔任校內無障礙諮詢代表，改善校園友善空間。

郭健安罹患裘馨氏肌肉萎縮症，擔任校內無障礙諮詢代表，改善校園友善空間。（嘉義高商提供）

蕭安宇中度聽力障礙，用最擅長的羽球讓世界認識她。（竹崎高中提供）

黃宥凱憑藉運動天賦與不懈努力，戰勝過動症，將逆境當成長養分。（嘉義市府提供）

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