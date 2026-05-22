為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義縣市4學子 獲總統教育獎

    2026/05/22 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    郭懌震自小聽力受損，克服先天限制，成為羽球與競技疊杯運動項目國手，在國際舞台為國爭光。（嘉義市府提供）

    郭懌震自小聽力受損，克服先天限制，成為羽球與競技疊杯運動項目國手，在國際舞台為國爭光。（嘉義市府提供）

    二〇二六總統教育獎昨揭曉，嘉義縣市共四位學子獲獎，其中竹崎高中體育班學生蕭安宇中度聽力障礙，但她轉化為羽球場上專注的優勢，「只要拿起球拍，身旁的嘈雜就不再影響我」，球技精湛，前年勇奪聽障青年運動會女子單打及混合雙打雙金牌，去年獲得東京世界聽障奧運團體銅牌，用最擅長的羽球讓世界認識她。

    羽球國手蕭安宇 拚希臘雅典聽奧

    蕭安宇表示，她出生時被診斷有中度聽力障礙，擔任特教老師的父母親陪伴她接受早療與語言訓練，透過學習羽球、舞蹈、繪畫、潛水、射箭，從中培養自信與勇氣。蕭安宇透過特殊選才，已錄取清華大學，她說，長遠目標要躍升世界聽障羽球排名前三名，代表台灣參加二〇二九年希臘雅典聽障奧運並得獎，未來她將走進校園分享自己的生命故事，鼓勵更多身心障礙學生勇敢追夢。

    羽球、競技疊杯 郭懌震為國爭光

    此外，嘉市興嘉國小郭懌震、民生國中黃宥凱及嘉義高商郭健安也獲獎。郭懌震自小聽力受損，克服先天限制，成為羽球與競技疊杯運動項目國手，在國際舞台為國爭光。

    戰勝過動症 黃宥凱逆境當養分

    黃宥凱憑藉運動天賦與不懈努力，戰勝過動症，將逆境當成長養分，從滑輪溜冰、田徑賽事到高職技藝學程烹飪獲第二名，展現生命韌性，他因父親長期在外工作，由年邁阿嬤獨力照顧，孝順的他對阿嬤充滿感激。

    肌萎郭健安 改善校園友善空間

    郭健安罹患裘馨氏肌肉萎縮症，小二起就與輪椅為伴，但努力學習屢獲獎助學金減輕家計，高二起因病改在家學習，今年繁星推薦錄取嘉大科技管理系，並從受助者化為跨越障礙的行動者，擔任校內無障礙諮詢代表，改善校園友善空間。

    郭健安罹患裘馨氏肌肉萎縮症，擔任校內無障礙諮詢代表，改善校園友善空間。（嘉義高商提供）

    郭健安罹患裘馨氏肌肉萎縮症，擔任校內無障礙諮詢代表，改善校園友善空間。（嘉義高商提供）

    蕭安宇中度聽力障礙，用最擅長的羽球讓世界認識她。（竹崎高中提供）

    蕭安宇中度聽力障礙，用最擅長的羽球讓世界認識她。（竹崎高中提供）

    黃宥凱憑藉運動天賦與不懈努力，戰勝過動症，將逆境當成長養分。（嘉義市府提供）

    黃宥凱憑藉運動天賦與不懈努力，戰勝過動症，將逆境當成長養分。（嘉義市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播