0到18歲每月領5000元 成長津貼 非婚生子女也適用

行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會強調，「台灣人口對策新戰略」是對國家人口結構變化的全盤考量，最快下週就會向國人報告。（記者鍾麗華攝）

賴清德總統宣布〇到十八歲每人每月五千元的成長津貼重大福利政策，行政院昨強調，「台灣人口對策新戰略」是對國家人口結構變化的全盤考量，最快下週向國人報告，「推動人口政策不是短期撒幣，而是對國家未來最重要戰略投資」，會兼顧財政紀律、世代公平及國家永續發展。

賴總統在執政兩週年記者會宣布推動「台灣人口對策新戰略」，提出十八項策略，其中之一是對〇到十八歲的兒少提出每人每月五千元的成長津貼。

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6至18歲 半數存帳戶半數現金

根據規劃，〇至六歲育兒津貼和托育補助照常領取，與成長津貼金額疊加不互斥，六歲前五千元成長津貼全數以現金形式發放；至於六至十八歲則採取普發、不排富，並採半數存入兒少帳戶、半數發放現金的方式。

對於兒少帳戶，行政院解釋，考量孩童六歲以後要接受義務教育，但家庭還是會有日常支出，希望家長可以把一半存起來，另一半作為日常支出，讓孩子在成年後有第一桶金。

孩子有戶籍資格 就有機會納入

至於認養、領養或安置機構中的孩子是否也能領取津貼？衛福部政務次長呂建德回應，只要孩子具有戶籍資格，就有機會納入適用範圍。

他強調，相關政策精神是依循「兒童權利公約」中「兒童最佳利益原則」，津貼是跟著孩子走，不會因父母婚姻狀況而有差別待遇。

行政院發言人李慧芝說，少子化是全球趨勢，政府提出台灣人口對策新戰略，是經過長時間規劃與盤整，從生育、養育到教育，打造〇到十八歲全程支持的完整方案。

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