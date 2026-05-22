衛福部：成長津貼不會排擠長照3.0

衛福部表示，成長津貼將不設置排富條款，6歲前全額現金發放，6至18歲則採半數現金、半數存入未來基金做法。（資料照）

成長津貼屬額外新增財源

總統賴清德宣布推動「〇到十八歲成長津貼」政策，未來符合資格的兒少，每人每月可領五千元，引發外界關注預算來源，也有婦女團體質疑，缺乏政策溝通。衛福部強調，成長津貼屬於「額外新增財源」，不會影響既有長照與社福經費；未來政策方向也將以「兒童最佳利益」為原則，領養、認養及非婚生子女，只要具我國戶籍，都有機會納入適用。

衛福部政務次長呂建德表示，外界擔心成長津貼預算龐大，可能壓縮長照三．〇或其他社福資源，但他強調，絕對不會產生排擠問題。他指出，這筆經費並非從既有社福預算挪用，而屬新增財源，未來仍會持續推動長照與各項社會福利政策。

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有民眾關心，認養、領養或安置機構中的孩子是否也能領取成長津貼。呂建德回應，只要孩子具有戶籍資格，就有機會可以納入適用的範圍。

社家署長周道君表示，目前育兒津貼與托育補助制度，只要是在台灣完成出生登記或初設戶籍登記，並符合年齡及資格規定的幼兒，都可獲得補助，且不區分婚生或非婚生子女。未來成長津貼方向，也將朝「涵蓋所有具我國戶籍兒少」規劃。

婦團認為恐無助生育率

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩認為，該政策對生育率的幫助應不大，不知政府有無做過政策評估？感覺近期政策上路前都沒有跟民間充分對話。

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