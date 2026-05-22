月領5千成長津貼 308萬人受惠

行政院秘書長張惇涵昨在立院受訪時說，行政院預計最快在下週提出完整方案，盼立法院能夠儘速討論、通過，希望最快可以在明年上路。（記者田裕華攝）

明年上路 一年預算1875億 政院擬提專法成立基金 委專業代操

賴總統在五二〇就職二週年宣布發放〇到十八歲的成長津貼，每人每月五千元，預計明年上路，將有三〇八萬名兒少因此受惠，每年經費一八七五億元。官員強調，「津貼是跟著小孩，不是跟家長」，只要生父或生母是中華民國國民皆有權利請領。

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行政院秘書長張惇涵昨在立院受訪時說，行政院預計最快在下週提出完整方案，盼立法院能夠儘速討論、通過，希望最快可以在明年上路。

因應少子女化，賴總統宣布推動「台灣人口對策新戰略」，提出十八項策略，首波「家庭支持篇」祭出〇到十八歲成長津貼。據規劃，六歲以前，五千元的成長津貼全數以現金形式發放，六至十八歲則一半發放現金、一半以帳戶的形式存起來。

兒少帳戶基金 監護人不能領

官員透露，六至十八歲政府每月會幫孩子存二千五百元，家長、監護人不能提領，但可以查詢帳戶，如依照目前兩年期定存利率，保守估計在滿十八歲時，孩子至少可領到卅六萬元，作為創業、就學等用途；不過，「領到的錢可望比卅六萬元更多」，因為兒少帳戶的基金將比照國民年金保險基金的方式，委外選定國內外資產管理機構進行專業代操。

滿18歲時 至少可領到36萬

行政院也預計提出專法管理，官員解釋，現行的「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，主要協助經濟弱勢兒少的帳戶，但成長津貼搭配兒少帳戶與基金的設計，在不排富且普發下，範圍相當大，原來條例無法容納。

立法院衛環與財政委員會下週將聯審藍白提出的「台灣未來帳戶特別條例草案」，及民進黨立委郭國文等人提出的「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」，行政院也會盡快提出版本併案審查。

須修法 張惇涵：盼立院支持

張惇涵強調，此政策涉及一定程度的修法的工作，希望立法院可以支持。〇到十八歲全程支持方案，會從生養、托育、教育、職場到居住，政院初步盤點有十八項政策，有新的政策、也有延續再加碼政策；財源部分，它不是一次性給付，而是能夠照顧一個世代的給付，甚至是在照顧小朋友的同時，也照顧到照顧小朋友的人。

至於兩千五百元是否採強制存入，張惇涵說明，修法可能有好幾個方向，包括衛福部正在推行的弱勢兒童教育發展帳戶、「國家幫你存」、「國家幫你投資」都是一個方向，政院會用最快速度、社會最可接受的方式提出。

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