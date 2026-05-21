新北臨托須2天前預約 議員批不合理

新北市府針對幼兒園監視器畫面保存，一一五學年度起將延長至卅天。（新北市教育局提供）

29區僅22據點 分配不均 侯友宜︰居家保母支援 將擴大開辦

對沒有後援的家庭而言，若家長臨時有要事，幼兒常面臨找不到托育對象的困擾。新北市議員陳乃瑜昨質詢指出，全市廿九區只有廿二處臨時托育據點，資源分配不均，且家長必須提前二天預約，不符合「臨時」的需求，質疑此規定不合理。市長侯友宜表示，目前以居家保母支援，未來會擴大開辦臨托據點。

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陳乃瑜︰不符合「臨時」的需求

陳乃瑜說，臨時托育既然屬於「臨時」性質，就不可能提前預約，市府現行制度卻要求家長在二天前預約，形同是「假臨托、真預約」，而且存在資源分配不均狀況，全市只有廿二個據點，以她的選區新店、深坑、石碇、坪林、烏來區為例，只靠新店柴埕一家公托親子館苦撐，她要求社會局加強臨時托育量能，補齊偏鄉缺口，也要提供緊急保留名額、即時空位查詢與夜間備援等機制。

侯友宜回應，臨托量能當然是越多越好，目前以居家保母支援，市府會持續盤點資源，擴大臨托據點。

社會局︰緊急需求會協助聯絡服務

社會局副局長許秀能說明，提前二天預約為作業原則，以便安排托育人員服務，如家長臨時因生病等緊急需求，需要臨托幫忙，社會局仍會協助聯絡托育人員或居家保母服務；新北幅員遼闊，市府有五百多位合作保母可提供臨托服務，相較於定點臨托機動性更強，市府會持續擴充定點臨托與合作保母量能。

幼兒園監管雲 盼強制納入高風險園所

另外，新北市府針對幼兒園修改監視器畫面保存規定，自一一五學年度起，將保存天數延長至卅天，也補助園所更新監視器設備，另擇定二家幼兒園試辦監管雲，將監視器畫面上傳網路雲端系統。

陳乃瑜表示，「安全不能只靠鼓勵申請」，新北有一千一百多家公私立幼兒園，監管雲不能只留在試辦階段，盼強制納入有違規通報紀錄的高風險園所。

侯友宜、教育局長張明文說，試辦階段以取得所有幼生家長同意為前提，後續會逐步推動，但事涉全國法令與隱私問題，還是要有法令依據。

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