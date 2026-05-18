嘉縣半導體、無人機產業 對接國家戰略布局

「台灣好生活」嘉義宣講，農業部長陳駿季宣示願景。（記者蔡宗勳攝）

「台灣好生活」嘉縣宣講 龔明鑫、陳駿季與鄉親面對面溝通

備戰年底基層選舉，民進黨「台灣好生活」縣市政策說明會昨在嘉縣登場。經濟部長龔明鑫表示，嘉縣是台灣半導體產業重鎮，經濟部也在嘉縣全力構築無人機產業聚落，對接國家核心戰略產業布局，目前創新研發中心及生產製造基地已吸引數百家產官學研單位與廠商進駐，顯示中央政府對嘉縣建設的堅定支持與實質照顧。

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說明會在縣府創新學院舉行，民進黨嘉縣黨公職及地方人士數百人到場，經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季與嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷接力宣講。

龔明鑫強調，台灣已是經濟強國，預估今年經濟成長率會更高。嘉義科學園區吸引台積電進駐，台積電嘉義先進封裝廠是南部半導體材料S廊帶的關鍵基地，經濟部也在嘉縣全力構築無人機產業聚落，對接國家核心戰略產業布局。

蔡易餘提出未來施政4大主軸

代表民進黨參選年底縣長選戰的蔡易餘則提出未來的嘉縣發展藍圖與施政願景。蔡易餘說，台積電相中嘉縣設廠，讓嘉縣會像阿里山一樣，變成全世界的嘉縣。他若獲得鄉親支持擔任縣長，將以「農業為根本、工業為力頭、科技為引擎、觀光為Plus加分」等四大主軸，接續翁章梁縣長的棒子，讓鄉親看到不一樣的嘉縣。

陳駿季說，農業部過去持續將嘉縣優良農產品行銷至國際舞台，讓世界看到嘉縣的優質農業。除了農產外銷，農業部也積極照顧農民，推出「農民福利三保一金更升級」，將農民退休儲金的政府負擔比例提高至六成，讓農民退休生活更有保證。

翁章梁：嘉縣正進入工業科技大縣

翁章梁表示，說明會由龔明鑫與陳駿季兩位部長主講，讓鄉親能直接向部長反映及溝通，上情下達、下情上達，這是很好的互動。他強調，嘉縣正持續進步轉型中，將進入轉型關鍵十年，從傳統農業大縣「轉骨」為工業科技大縣，不僅有半導體大廠進駐，還有民雄航太園區無人機中心等，希望鄉親支持蔡易餘接棒縣長繼續打造願景。

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