邊境查驗 「幸福堂」中國蒸籠紙殘渣超標

中國蒸籠紙溶出試驗不符規定。（食藥署提供）

衛福部食藥署昨日公布邊境查驗不合格品項，其中包括一批由「總裁國際有限公司（幸福堂）」自中國輸入的蒸籠紙，因溶出試驗不合格，計三百公斤需於邊境退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，該業者半年來首次檢驗不合格，因此食藥署調整邊境查驗措施為加強抽批查驗。

劉芳銘說明，該公司自中國輸入的中國蒸籠紙，經以四％醋酸於九十五度放置卅分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣卅五ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面的部分為塑膠類，蒸發殘渣合格標準為卅ppm以下，這批中國的蒸籠紙須退運或銷毀。

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針對業者過去違規情況，劉芳銘指出，該業者近半年來首次出現檢驗不合格情況，因此食藥署針對該業者調整邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例廿％至五十％。

劉芳銘說，近半年食藥署受理一六六批中國「其他紙或紙板製的盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面含其他塑膠材質」報驗，其中六批不合格，不合格原因均為蒸發殘渣不合格，食藥署自今年四月廿一日至五月廿日為止，針對同產地、同號列產品採取加強抽批查驗。

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