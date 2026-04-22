教部發5.4萬張終身學習券 最高抵免1500元

為提升全民學習動機，教育部今年將發放五．四萬張「終身學習券」及二萬張「館所通行票」。（記者林曉雲攝）

為提升全民學習動機，教育部今年將發放五．四萬張「終身學習券」及二萬張「館所通行票」，民眾自五月一日至廿一日可上網登記抽取。

五月一日起可上網登記抽取

終身學習券抵免費用為新生一千五百元，舊生一千元，適用社區大學、樂齡大學、空中大學及「30+大學」等學習場域，例如社區大學成人芭蕾舞班一學期學費三千二百元，可用終身學習券折抵最高一千五百元。至於館所通行票，自今年七月一日起至明年六月三十日止，可免費、不限次數參觀文化部及教育部十一間館所的常設展，譬如科教館、歷史博物館，但不含特展。

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教育部政次劉國偉昨表示，面對高齡化、少子化與產業轉型等挑戰，政府須建立更具彈性與包容性學習支持機制。

教育部終身司科長吳佳芬說，「30+大學」試辦計畫鼓勵卅歲以上成人持續進修，一一五學年已有六十所大專校院、一六四個學分學程通過審查，涵蓋社會科學、工程、醫藥、農業等領域，修畢學程可取得證書，若完成一二八學分並符合畢業條件，可取得學士學位。

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