竹市公道五路改善 一拖再拖 民怨市府執行力差

新竹市府進行公道五路三段環境改善工程，原預定去年十月底完工，經市民反映後市府原稱本月底可完工，但工程持續延宕，確定跳票，用路人氣噗噗投訴，工程一拖再拖，每天行經此路段都要左閃右閃，且人行步道空間每段規格都不一樣，就連路口標線也歪來歪去，行經此路段有如蛇行般，夜間更因照明不足，相當危險，痛批一個改善工程拖這麼久，市府的執行力太差了。

月底完工跳票 養工處︰因台水換管延宕

市府養工處表示，此工程確實受周邊介面影響而延宕，目前工程推進的瓶頸是為配合「台灣自來水公司老舊管線汰換工程」，市府為解決漏水及管線老舊問題，避免道路全面刨鋪後短期內又遭管線單位重複挖掘，才要求台水公司先行完成地下管線汰換與過路段推進後，市府再進行最終的柏油重鋪，由於台水管線施工遭遇地下障礙與交通維持等困難，導致工程不斷延宕，市府將以第三季做為路面改善完工目標。

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另民眾觀察到人行道鋪設樣貌不同，主要施工差異是部分路段目前僅完成混凝土底版澆置，尚未進行最終的面磚鋪設；或為配合台水管線施工圍籬暫時無法推進，導致視覺上產生不連貫的落差。

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