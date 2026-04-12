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    首頁 > 生活

    富岡2沉箱 預計年底前投海

    2026/04/12 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    原本方正直立的沉箱沉下，ㄧ側沉較深，成立「斜塔」。（記者劉人瑋攝）

    原本方正直立的沉箱沉下，ㄧ側沉較深，成立「斜塔」。（記者劉人瑋攝）

    在卑南溪出海口放置八年重達二千噸的沉箱，底部已陷入沙中傾枓，被台東市民匿稱為「台東的比薩斜塔」，原有四具沉箱，其中二具已拖至綠島，如今剩下二具，近期終找到工程團隊要將其拖至港外放置，雖然台東的特別地標會因此消失，但縣府表示，富岡港會靜穩度會更好、船隻可更平穩出入。

    縣府表示，現存沉箱緣於十年前，台東富岡漁港堤防遭颱風打壞，政府向中央爭取近新台幣五億元經費整修擴建碼頭，並在卑南溪出海口北側建造二座長廿五公尺、寬卅公尺、高十六公尺，造價四千餘萬元。

    原預計去年要拖放定位，但因技術問題難解，縣府農業處長許家豪表示明年才能投放，多位議員在定期會上批縣府工程管控不佳，浪費公帑，審計部台東審計室針對此問題向台東縣政府提出糾正。

    縣府在追加預算達到二億五千萬元後，找來新工程團隊在本月十日先後在台東天后宮、富岡碼頭祭拜祈求開工順利，現由新加坡、台北港分別駛來挖土船，將於二十日進行工程、開挖沉箱底下沙石並將其拖至海中投放，預計於年底前完成。

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