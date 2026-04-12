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    首頁 > 生活

    少子化衝擊 衛福部將調整支付標準 石崇良：兒科診察費兩倍不是夢

    2026/04/12 05:30 記者羅碧／台北報導
    衛福部長石崇良昨日表示，將調整兒科相關支付標準，其中兒科醫師診察費將調整，「兩倍不是夢。」（記者羅碧攝）

    衛福部長石崇良昨日表示，將調整兒科相關支付標準，其中兒科醫師診察費將調整，「兩倍不是夢。」（記者羅碧攝）

    台灣少子化衝擊兒科醫療量能，衛福部長石崇良昨日表示，健保署正盤點兒科給付制度，將調整兒科相關支付標準，其中兒科醫師診察費將調整，「兩倍不是夢」，也會針對兒科專門的診療項目做點數調升，相關方案預計六月送健保共同擬訂會議討論，若通過最快七月上路。

    分兩部分調整 最快7月上路

    石崇良昨日出席台大兒童醫院「健康台灣深耕論壇」時指出，兒科醫療屬「量少質精」，但現行制度以論量計酬為主，「沒有量，點值再高都沒有用」，因此正積極檢討支付標準，並表示今年健保總額較去年成長近六百億元，將據以進行調整。

    他說明，調整方向分為兩部分，第一是調整住院診察費，因兒童住院人數減少，多為重症個案，將檢討相關給付；第二是盤點由兒科專科醫師執行的診療項目與申報代碼，針對專屬兒科處置調整給付。

    此外，幼兒專責醫師制度將由現行三歲以下延伸至六歲，並採論質計酬方式，將疫苗接種、聽力篩檢及發展遲緩篩檢等納入，依服務內容給予管理費與獎勵。

    石崇良表示，目前醫院兒科醫師診察費甚至低於診所，將優先檢討改善，並朝「不同工不同酬」與診察費差異化方向調整，強調「兩倍不是夢」。

    他並指出，政府持續布建兒童醫療網，分為核心醫院、重點醫院與基層體系，並規劃成立兒少及家庭支持署，整合產前篩檢、兒童發展及脆弱家庭支持等政策，目標於明年兒童節前完成設立。

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