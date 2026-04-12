嘉縣無人機檢修賽 學子化身工程師

無人機檢修交流賽，選手操控無人機飛行。（記者林宜樟攝）

嘉義縣是我國無人機產業發展重鎮，縣府昨與高雄師範大學在溪口國中舉辦全台首創的「無人機檢修交流賽」，打破過往「競速飛行」的傳統模式，國中小學生參賽者先完成「硬體維修」與「故障排除」，再進行飛行考驗，培養未來的無人機專業人才。

位於偏鄉的溪口國中長期推動無人機科技課程，縣府教育處在此成立「區域職業試探與體驗示範中心」，引導孩子進行無人機組裝與操作體驗，是嘉義縣無人機教育發展基地。

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縣府教育處副處長顏廷育、溪口國中校長謝正裕、評審龍華科技大學助理教授郭勝煌等昨參與賽事開幕，有彰化縣、嘉義市及嘉義縣國中小共三十九隊、七十位選手參與。

長期推動無人機課程的溪口國中主任黃孝文說，比賽重視「實戰技術」，選手不再僅是操作遙控器的飛手，更必須化身工程師，發揮觀察力，找出隱藏在機體內的線路故障、馬達失效或電路異常。

競賽設有「四軸無人機組」與「足球無人機組」兩大賽道，採分輪淘汰制，由專業評審針對檢修的「精確性」與「修復流暢度」進行嚴格評分，選手完成檢修後，再到飛行區完成各項飛行任務；選手說，不僅要會檢修，還要在短時間內完成，並完成飛行任務才能拿高分，非常困難，很有挑戰性。

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