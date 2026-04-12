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    首頁 > 生活

    矽光子》因緣際會踏入 洪勇智光學知識引入台積電

    2026/04/12 05:30 記者吳柏軒／台北報導
    洪勇智研究團隊將傳統體積龐大的光纖陀螺儀系統簡化為「光源、矽光子陀螺晶片及光纖環」三件組，變身成微型光纖陀螺儀。（中山大學提供）

    洪勇智研究團隊將傳統體積龐大的光纖陀螺儀系統簡化為「光源、矽光子陀螺晶片及光纖環」三件組，變身成微型光纖陀螺儀。（中山大學提供）

    中山大學光電工程學系教授洪勇智具備多領域知識，因緣際會踏入矽光子晶片設計，八年前就協助台積電研發，早期也製作光學陀螺儀助手機、自駕車導航，更鑽研直接用矽光子來做運算，助AI提速、降能耗。

    洪勇智指出，自身是光纖通訊背景，又去IC設計實驗室接觸半導體製程，而矽光子是將光學跟電學整合在矽晶片上，自己從二〇一三年投入研究，當年無AI趨勢，首個研究課題是光學陀螺儀，免靠衛星，用三軸空間旋轉就可定位，即使在隧道也不怕迷航，但傳統機台要價上百萬元，自己實驗室做出單軸三萬、三軸約六萬元的晶片，已經將技轉給澳洲的無人機公司。

    相信台灣會賺到矽光子產業第一桶金

    近年AI發展推動矽光子應用，洪勇智表示，台積電八年前就投入矽光子，自己具光纖、IC設計、半導體製程等跨域知識，當初便將光學知識引入台積電，助其發展。目前他也關注「矽光子運算」等研究，學習國外天馬行空想法，但調整朝量產實用開發，相信台灣一定會賺到矽光子產業的第一波收入。

    洪勇智研究團隊獨創「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」技術，整合多項光電元件於單一矽光子晶片中，體積比一顆綠豆還小。（中山大學提供）

    洪勇智研究團隊獨創「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」技術，整合多項光電元件於單一矽光子晶片中，體積比一顆綠豆還小。（中山大學提供）

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