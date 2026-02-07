規格不符閒置7年 台東廚餘場發包

荒置7年的廚餘場可望有新廠商接手營運。 （台東縣府提供）

由於規格不符，台東廚餘場七年前設置後閒置迄今，期間遇上非洲豬瘟更讓情況雪上加霜，每天十八至二十公噸廚餘只能送焚化廠或掩埋，去年底引發不肖人士疑將廚餘傾倒排水溝，衍生污染問題，民代們紛紛要求解決；縣長饒慶鈴昨天表示，本週廚餘場已順利發包，懸宕許久的廚餘問題可望獲得解決。

台東縣家戶與事業廚餘量每日約十八至二十噸，原有廚餘堆肥廠處理量能不足、設備老舊且維修頻繁，縣府於二〇一八年選址利嘉溪畔康樂段，投入逾三千萬元辦理遷建工程；二〇一九年完工試運轉，但缺失嚴重，處理量能達不到每日二十餘噸的要求，台東縣環保局於同年十一月終止契約。

請繼續往下閱讀...

完工後每天處理5到8噸廚餘量

該案後來進入司法訴訟程序，二〇二三年縣府與廠商達成和解，條件為廠商拆除設備、需賠償溢領工程款四百八十餘萬，但縣府多次查扣，迄今仍有三百四十餘萬未收完、仍繼續努力中。

台東縣環保局廢棄物管理科長馮志銘說，本週廚餘場已發包，完工後每天可處理五到八噸廚餘量，將以每噸三千多元委由廠商營運處理，處理量能後續還有擴充餘力，未來開始營運後，台東縣廚餘去化可望緩解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法