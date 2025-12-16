彰市彰南路行人庇護島 半年被撞12次

彰化市彰南路行人庇護島半年被撞擊十二次。（警方提供）

彰化市彰南路行人庇護島半年多來接連被車輛撞擊，公路局彰化工務段最近才在沿線庇護島周邊劃設車輛導引線，不料前天又發生小貨車迴轉時整輛「騎」上庇護島事故，網友笑稱「十二撞了，剛好湊一打」，公路局彰化工務段表示，會向駕駛索賠，並盡快將庇護島上的交通桿移往路面，不排除將庇護島高度提高。

劃設車輛導引線 仍發生事故

彰化警分局說，事故發生在前天下午兩點多，一輛小貨車從路邊出發後準備在彰化市彰南路一段與三〇〇巷口迴轉，不慎撞擊行人庇護島，造成車損，行人庇護島指示牌斷裂。

由於彰南路一至三段沿線的十五處路口行人庇護島周邊，才剛劃設行車導引線，希望引導車輛跟隨導引線正確穿越十字路口或迴轉，仍發生小貨車撞上庇護島，不少網友笑說，半年多來共發生十二次事故「正好湊一打」，再這樣下去恐怕還會再累積次數，也有人認為，一撞再撞，或許是設計上有瑕疵。

彰化工務段長廖志彬表示，今年在台六十一乙線增設二十四座行人庇護島，設計方式與彰南路庇護島一樣，但從未發生過車輛撞庇護島事故，將盡快把原本設在庇護島上的交通桿移至路面，加強辨識度，呼籲用路人行經彰南路時能注意路況，跟隨行車導引線行駛，以避免撞上庇護島。

公路局在行人庇護島周邊劃設行車導引線，讓車輛遵循避免事故。（記者湯世名攝）

