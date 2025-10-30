台南捷運綠線地下段「西延」 經費增為1027億

捷運綠線地下段西延案路線圖

原地下段西側出口位於水萍塭公園 因永華路一段路幅較窄 調整為延伸至永華路二段出土

台南捷運綠線可行性研究再有新進展，整體經費由原約九六八億元增加為約一〇二七億元，增幅約六％，經試算仍在財務可行範圍內。交通局舉辦五場地方說明會後，提出地下段向西延伸出土的調整方案，盼兼顧交通動線與市容景觀，加速後續報中央審議。

增幅約六% 仍在財務可行範圍內

捷運綠線規劃東起市道一八〇與台三十九路口，行經平實轉運站、台鐵台南站、舊城區、市議會至台南地方法院，是串聯東西向的重要主軸。全線東、西兩端採高架設計，舊城區則採地下化，以降低對既有道路與歷史街區的影響。

交通局副局長熊萬銀說，原地下段西側出口位於水萍塭公園，因永華路一段路幅較窄，調整為延伸至永華路二段出土，地下引道設於中央分隔帶，維持現有車道數不變。僅永華三街口將改為僅能右轉、永華五街口增設限高措施，但因周邊道路系統完善，整體交通影響不大。另因地下化區間延長約一．九公里，經費自約九六八億增加為約一〇二七億，增加約六％，經試算財務也在可行範圍內。

G13站 調整至永華與海安路口

此外，民眾關心的「G13站」站位，也由原西門和意路口調整至永華與海安路口。交通局指出，站距因此更為平均，未來地下通道仍可通往西門路，並可擴大服務至海安商圈，讓商家與遊客往來更便利。

多採潛盾工法 半半施工降低衝擊

熊萬銀表示，綠線地下段施工多採「潛盾工法」，在道路下方挖掘隧道，地面交通不受影響，僅車站位置需要小部份局部開挖，將採半半施工方式降低衝擊。施工期間會對古蹟、鄰房與文化資產全程監控，確保安全。此工法為國內外都市捷運普遍採用，技術成熟，民眾可放心。

交通局強調，將綜整歷次說明會蒐集意見納入可行性研究，儘速完成報告書送中央審議，期盼早日推動捷運綠線，完善台南公共運輸網絡。

台南捷運綠線原地下段西側出口，調整為延伸至永華路二段出土。（記者洪瑞琴攝）

