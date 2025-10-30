自由日日Shoot》農業部金融支持方案 週六前公布

農業部長陳駿季（左）昨在立法院表示，最慢週六前公告金融支持方案，也會請農業金庫勿向養豬業者催繳貸款利息。右為環境部部長彭啓明。（記者王藝菘攝）

台中梧棲養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，為圍堵疫情，國內禁運禁宰令持續到十一月六日中午十二時，因豬農須販售豬隻才有錢，將長達半個月零收入，資金調度壓力大，農業部長陳駿季昨表示，最慢週六前公告金融支持方案，也會請農業金庫勿向養豬業者催繳貸款利息。

喊話農業金庫 勿催繳利息

豬隻禁運禁宰令長達十五天，國內許多豬農配合農業部推動百億養豬基金計畫，貸款改建養豬場、升級設備等，禁令期豬農無法販售豬隻，沒有任何收入，面臨龐大資金壓力，盼農業部提出金融支持方案。

陳駿季在非洲豬瘟中央災害應變中心回應表示，已向行政院提出豬肉第一線產業支持方案，其中包含金融支持，助資金周轉困難的業者度難關，預計最慢週六（十一月一日）前對外公布，相關支持會回溯既往到禁令實施的十月廿二日，在方案尚未公布前，即刻請農業金庫勿催繳養豬相關產業業者的貸款利息。

農業部也協調冷凍、冷藏豬肉商加大供應量，另外也釋出冷凍國產雞肉等，陳駿季表示，超市、超商端豬肉價格穩定，但近期坊間有些小吃店或豬肉產品有較大的價格波動，已建議政院物價督導小組展開聯合稽查，呼籲肉商勿哄抬價格，強調稽查絕非「查水表」，是盼物價穩定。

禁運禁宰最少要十天 陳時中：小不忍則大亂

另，行政院政委陳時中昨天在嘉義縣出席活動時被問及「活豬禁運禁宰期是否會再延長？」，他表示防疫需步步為營，目前活豬禁運禁宰最少要十天，「小不忍則大亂」，不需太排斥冷凍豬肉，也還有其他肉可選擇，中央防疫政策每一步都會經詳細評估，再走下一步。

