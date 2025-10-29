桃竹竹苗「一證通」 跨區借閱電子書

桃竹竹苗昨天在竹縣聯合啟動一證通的電子書海串連活動。（擷取自竹縣府官網）

桃竹竹苗四縣市昨天攜手啟動跨縣市的閱讀資源共享活動「桃竹竹苗一證通—悠遊電子書海串連」暨「二〇二五年新竹縣閱讀節及喜閱節」，兩個活動都將從十一月一日同時起跑，新竹縣閱讀節及喜閱節到十二月廿日結束，「電子書海串連」持續到明年四月廿三日世界閱讀日當天為止。

活動至明年4月23日

新竹縣副縣長陳見賢說，「桃竹竹苗一證通、悠遊電子書海串連活動」，桃竹苗四縣市民只要辦任一縣市的公共圖書館借閱證，就能啟用一證通的服務，活動結束前都能跨區借閱四縣市的電子書。

請繼續往下閱讀...

桃園市圖書館館長施照輝說，桃園自二〇一九年跟鄰近縣市合作啟用一證通，到今年九月有八萬多名桃園讀者申請開通，也收到超過十萬名來自外縣市的讀者，申請開通桃市圖的借閱服務。目前他們的電子資源整合平台有廿二萬多件買斷式電子書，也提供讀者多元選擇的電子書計次服務。

竹縣府文化局長朱淑敏說，新竹縣閱讀節今年以「閱讀方程式．成為一級玩家」概念，結合書展、活動以及集章任務，邀請讀者探索新竹縣在地文化，活動在縣內各公共圖書館展開，有主題書展、講座、行動書車以及兩場嘉年華會，以及閉幕的閱讀嘉年華市集。

完成活動任務可抽獎

此次四縣市攜手舉辦的「桃竹竹苗一證通—悠遊電子書海」，活動期間凡借閱四縣市電子書各二十本，合計八十本，並完成推薦心得任務，即可參加抽獎，獎項包含電子書閱讀器及電子書禮券。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法