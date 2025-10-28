為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    郵輪進港 台中連續7年掛零

    2025/10/28 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    前市長林佳龍時代，在2016年5月9日國際郵輪「海洋量子號」抵達台中港。 （台中市府提供）

    搭郵輪遊玩是世界趨勢，民進黨議員楊典忠昨天在市議會質疑，根據台灣港務公司統計，去年基隆、高雄、花蓮、澎湖、蘇澳等五大港口皆有郵輪進港，唯獨台中港掛零，今年一至八月仍未「破蛋」，台中市連續七年零郵輪進港，觀旅局稱今年會有一艘進港，至今未見踪影，市府淪「放羊的孩子」；觀旅局長陳美秀表示，明年預計元月就有一艘郵輪進台中港，一整年將有四艘郵輪進港，後年有二艘。

    市議員楊典忠、林祈烽、鄭功進昨在市議會痛批台中市已連續七年零艘郵輪進港；楊典忠更指出，台中港與高雄港同為直轄市海港，基隆港有政策加持，發展郵輪觀光的資源理應優於其他縣市，花蓮、宜蘭、澎湖都有郵輪停靠觀光，在前市長胡志強及前市長林佳龍時代都有郵輪進入台中港，但盧秀燕上任七年竟都掛零，痛批台中港在盧秀燕執政下沒有未來前景。

    觀旅局︰今年因天候因素取消

    陳美秀則表示，原本今年要進港的郵輪，因天候因素取消，進港需要中央跟地方努力，根據台灣港務公司資料，明年台中港將迎來四艘國際郵輪，包括元月二十二日的三井海洋郵輪「海洋富士號」、四月七日的「島嶼天空號」、六月二十至二十一日的「奧德賽」及十一月十六至十八日的「世界號」豪華郵輪；後年有兩艘，分別是「瑞佳塔號」元月八日到港，「島嶼天空號」六月二十二日到港。

