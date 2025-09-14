15至24歲女性 近半不想生 負擔太重 年輕世代拒生比例飆高

不同年齡層女性「不想生小孩」比例 所有年齡平均（2019年 vs. 2024年）

2025/09/14 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕少子化問題持續惡化，年輕女性拒絕生育的比例也逐年攀升。衛福部最新調查指出，全體女性中有廿六．六％表示不想生小孩，其中十五至廿四歲年輕女性高達四十五．九％拒生，幾乎每兩人就有一人將「生小孩」從人生規劃中排除。

衛福部最新「十五至六十四歲婦女生活狀況調查」，各年齡層「不想生」比例全面上升！前三大拒生原因中，六成女性認為「經濟負擔太重」，近五成「不想因小孩而改變現有生活」，還有三成四擔心「孩子的教養與未來發展」。

調查也顯示，女性經濟能力雖有提升，但壓力並未減輕，已婚女性每天仍需投入近四．五小時做家務與照顧，是男性的二．六倍。學者認為，女性雖然經濟自主性提高，但職場與家庭支持不足，讓年輕世代不願背負長期的育兒壓力。

政府多元托育服務 幫助年輕族群

衛福部次長呂建德分析，少子化是先進國家共同難題，隨著女性教育程度提升、進入職場比例增加，婚育普遍延後，加上傳統家庭角色期待未變，讓女性常陷入兩難。他強調，政府已積極佈建多元托育服務，提供育兒津貼、托育補助，近期行政院也將公布新的津貼利多政策；另外，新青安貸款、社會住宅等措施，都可減輕年輕家庭負擔。

呂建德也說，政策除「給錢、給服務」還要「給時間」，例如近日勞動部宣布將放寬育嬰留職停薪制度，讓家長能更靈活兼顧職場與育兒，目標是讓婚育成為年輕族群願意考慮、也能實際負擔的選項。

