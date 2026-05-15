「鏡頭君」直擊擎天崗野戰！誰半夜看監視器畫面掀討論

15日凌晨陽明山擎天崗一對情侶公然在野外上演活春宮，並且被陽明山國家公園管理處的監視鏡頭全程拍下。（圖擷自YouTube，本影像已馬賽克處理）

15日凌晨陽明山擎天崗一對情侶公然在野外上演活春宮，並且被陽明山國家公園管理處的監視鏡頭全程拍下，演變成即時播出的現場秀，今天成為網路熱搜話題，有許多網友好奇，誰半夜不睡覺在看擎天崗監視器畫面？

許多登山社團成員解答，各地國家公園管理處設置的監視器是非常好的工具，可以有助了解當地的天氣狀況，作為隔天爬山時的準備。例如，許多山友要爬玉山、合歡山、奇萊連峰、八通關古道等，都會提前先上網看國家公園管理處或交通部公路局設置的「鏡頭君」畫面。

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平地和山區的天氣狀況不一樣，有時候平地天氣好，山區則起大霧或下雨，反之亦然。而合歡山最有名的武嶺監視器畫面就是最多網友常常使用的工具，在上山前一天不時看看網路監視器畫面，確認天氣好壞。

如果天氣不好，監視器畫面就會被大霧遮蔽，有下雨的話也能一清二楚；也有網友常常看玉山塔塔加和排雲登山服務中心的監視器畫面，確認天氣狀況，都是登山客極常使用的工具。

擎天崗是北部熱門的登山地點，有大草原和多條步道，更是陽明山十連峰東西大縱走的必經之路，因此許多登山客也都會在登山前一天晚上查詢陽明山的監視器畫面，確認天氣狀況。

對於擎天崗上演活春宮秀意外被監視器拍下，陽明山國家公園管理處今天（15日）發表聲明，國家公園開放民眾親近山林體驗自然，多為公共場域，民眾脫序或不當行為除可能因未注意周遭而身受危險外，也恐涉及「社會秩序維護法」、「刑法」公然猥褻等法律責任

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