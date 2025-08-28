為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    褒忠產業園區廢棄物處理區 距學校不到50米

    褒忠產業園區環評負責顧問公司在潮厝國小召開說明會。（記者黃淑莉攝）

    褒忠產業園區環評負責顧問公司在潮厝國小召開說明會。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/28 05:30

    村民及潮厝華德福學校家長要求遷移 經濟部允研議

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕褒忠產業園區設置延宕多年，經濟部本月十八日召開二階環境影響評估公聽會，村民才驚覺園區的廢棄物處理設施用地距離潮厝華德福學校不到五十公尺，昨天在學校召開說明會（見圖，記者黃淑莉攝），村民及家長強烈要求遷移到離社區、學校安全範圍外。經濟部人員回應表示，會把村民意見帶回去研議討論，在環評階段再做相關配套措施。

    經濟部召開說明會引起反彈

    褒忠產業園區在二○二○年核定，行政院二○二一年七月同意以全區共二六五公頃一併開發，因此須做第二階段環評，開發後可創造數千個就業機會，目前進入二階環評，日前公聽會經濟部官員強調，預計在二○二七年初完成環評、開發計畫及園區核定設置等程序，即可進入開發階段。

    日前村民發現園區廢棄物處理設施用地緊鄰學校、社區，強烈表達反對，議員林文彬前天在議會臨時會中提案請縣府協調經濟部遷移到無人區且非環境敏感區。

    縣府建設處長廖政彥表示，會聽取民眾意見。

    昨天在學校召開的說明會約有百人參加，潮厝華德福學校校長廖宏彬指出，廢棄物處理區位在學校正北邊，只隔著馬路及一條大排，直線距離只有四十九公尺，不論吹東北風、西南風都直接影響村落及學校，且處理區面積達三、四公頃，比學校大一倍，以後空污、車輛進出勢必對村民、學生的健康及安全造成影響。

    地方擔心空污、車輛進出造成危害

    廖宏彬及村民許振興強調，地方不反對產業園區開發設置，唯一訴求就是廢棄物處理區遷移到其他地方，與學校、社區要有安全距離。

    環評顧問公司人員指出，二階環評工作目前仍在執行中，還沒有送審查，說明會是要聽地方鄉親的意見，彙整後一併送交環評委員會參考。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播