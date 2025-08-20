菜肉漲影響校園午餐 雲林調整菜色

雲林縣國中小學下週一開學，由於菜肉雙漲，學校擔心影響午餐菜色供應。（資料照）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣國中小學八月廿五日開學，因接連颱風、豪雨重創中南部農業，蔬菜及豬肉紛紛飆漲，讓團膳業者大喊吃不消，也擔心影響營養午餐菜色供應。部分學校表示，將先以冷凍蔬菜或根莖類蔬菜調整。

西螺果菜市場每公斤交易均價目前仍超過五十元，雲林肉品市場昨天毛豬每公斤均價達到一○八．六八元，價格高到讓團膳業者大喊吃不消。

縣府農業處長魏勝德表示，多家團膳業者反映菜、肉齊漲，營養午餐菜色供應壓力很大，以豆芽菜為例，業者為因應需求，已啟動三班制全天候生產，以穩定市場供應。

安慶國小校長林俊逸指出，因應菜肉價格，下週菜色略有調整，將增加根莖類蔬菜；土庫國小校長陳明誌表示，學校中央廚房有送餐至後埔、越港國小，每日千名師生用餐，下週採取根莖類蔬菜略增、葉菜類略減方式，以雞肉代豬肉，後續視市場回穩再調整。

魏勝德指出，估計蔬菜供應兩週後有望趨穩，但豬肉市場短時間難下降；雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，豬肉價格居高不下，近日最高曾飆到每公斤一一二元，預估毛豬缺口可能要到九月底、十月初才能補足，中秋節後價格才可望逐漸穩定。

