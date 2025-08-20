為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    菜肉漲影響校園午餐 雲林調整菜色

    雲林縣國中小學下週一開學，由於菜肉雙漲，學校擔心影響午餐菜色供應。（資料照）

    雲林縣國中小學下週一開學，由於菜肉雙漲，學校擔心影響午餐菜色供應。（資料照）

    2025/08/20 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣國中小學八月廿五日開學，因接連颱風、豪雨重創中南部農業，蔬菜及豬肉紛紛飆漲，讓團膳業者大喊吃不消，也擔心影響營養午餐菜色供應。部分學校表示，將先以冷凍蔬菜或根莖類蔬菜調整。

    先以冷凍或根莖類蔬菜因應

    西螺果菜市場每公斤交易均價目前仍超過五十元，雲林肉品市場昨天毛豬每公斤均價達到一○八．六八元，價格高到讓團膳業者大喊吃不消。

    縣府農業處長魏勝德表示，多家團膳業者反映菜、肉齊漲，營養午餐菜色供應壓力很大，以豆芽菜為例，業者為因應需求，已啟動三班制全天候生產，以穩定市場供應。

    安慶國小校長林俊逸指出，因應菜肉價格，下週菜色略有調整，將增加根莖類蔬菜；土庫國小校長陳明誌表示，學校中央廚房有送餐至後埔、越港國小，每日千名師生用餐，下週採取根莖類蔬菜略增、葉菜類略減方式，以雞肉代豬肉，後續視市場回穩再調整。

    農業處：蔬菜供應兩週後可望回穩

    魏勝德指出，估計蔬菜供應兩週後有望趨穩，但豬肉市場短時間難下降；雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，豬肉價格居高不下，近日最高曾飆到每公斤一一二元，預估毛豬缺口可能要到九月底、十月初才能補足，中秋節後價格才可望逐漸穩定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播